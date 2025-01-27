В игре уменьшат градус жестокости.

Ubisoft вносит изменения в Assassin's Creed Shadows для соответствия японской системе возрастного рейтинга.

На данный момент игра имеет рейтинг CERO Z, что позволяет играть в неё только лицам старше 18 лет, однако разработчикам пришлось пойти на дополнительные корректировки.

Согласно официальному заявлению Ubisoft в X (бывший Twitter), из игры будут удалены элементы расчленения, которые можно включать и отключать в международных версиях. В Японии такая опция будет полностью убрана. Кроме того, изображения отрубленных конечностей и открытых ран будут изменены, чтобы соответствовать местным требованиям.

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Помимо этого, Ubisoft упомянула, что некоторые реплики персонажей также будут изменены для японской версии. Однако конкретных деталей разработчики пока не предоставили, что вызвало вопросы у некоторых фанатов.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее стали известны системные требования Assassin's Creed Shadows. Для игры на максимальных настройках понадобится RTX 4090.

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