Все желающие могут получить в коллекцию Rayman Origins.

Французское издательство Ubisoft продолжает праздновать свое 35-летие и дарить игры. Ранее компания уже раздала пользователям трилогию Assassin's Creed Chronicles, стелс-экшен Splinter Cell: Chaos Theory и градостроительный симулятор Anno 1404: History Edition. А теперь пришла очередь платформера Rayman Origins.

Чтобы добавить его в коллекцию, нужно посетить специальную страницу с подарками от Ubisoft. Здесь требуется ввести данные от собственной учетной записи в Ubisoft Connect. Так называется сервис компании, где она реализовывает свои проекты на ПК. После этого Rayman Origins появится в библиотеке. Мы уже проверили и подтверждаем: раздача работает, а продлится она до 22 декабря.

Ubisoft также подготовила другие подарки. Пользователи могут получить всякие предметы для Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey и Far Cry 6. А еще в Ubisoft Connect стартовала зимняя распродажа со скидками до 80 % и дополнительным снижением цены на 22 % по промокоду.

Кратко о Rayman Origins

Это двухмерный платформер с кооперативом до четырех человек. Сюжет игры посвящен спасению Луговины снов от темнецов. Главный герой Рэймен должен заручиться поддержкой друзей и победить врагов.

В игре реализовано 60 уровней с разнообразными препятствиями и геймплейными механиками. Пользователи могут открывать новые способности, а затем возвращаться на уже пройденные этапы, чтобы находить секреты.

Проект выделяется за счет яркой стилистики и выверенного дизайна уровней.

В Steam Rayman Origins получила 2518 отзывов, 93 % из которых положительные.

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Автор: Назар Степорук