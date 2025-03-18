Для этого компания наняла целое агентство по кибербезопасности.

Ubisoft готовится к защите своих сотрудников от возможных атак после выхода Assassin’s Creed Shadows. Компания привлекла юристов и агентство кибербезопасности, чтобы предотвратить случаи травли разработчиков.

Игра уже столкнулась с волной негатива. Основной причиной стал персонаж Ясуке, темнокожий самурай, основанный на реальной исторической личности. Некоторые пользователи обвинили Ubisoft в попытке угодить "воук-культуре", хотя сама компания так не считает.

Опасаясь агрессивных нападок, Ubisoft подготовила меры защиты для своих сотрудников. Как сообщает французское издание BFM TV, разработчикам настоятельно рекомендовали не афишировать в соцсетях свою работу в компании, чтобы избежать возможных угроз.

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Более того, Ubisoft представила властям Канады, а именно Центру безопасности коммуникаций, специальный план борьбы с онлайн-харассментом.

Для мониторинга угроз создана отдельная команда, которая будет отслеживать сообщения в X, Reddit и YouTube, оперативно реагируя на попытки травли.

В случае преследования разработчикам предложат юридическую и психологическую поддержку, а при наличии доказательств компания будет подавать жалобы через своих юристов.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что профессиональные акробаты оценили правдоподобность паркура в Assassin's Creed Shadows.

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