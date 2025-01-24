Игроки могут говорить, что угодно, но разработчики знают, что делают, считает Симон Лемей-Комтуа.

Сразу после анонса Assassin's Creed Shadows в интернете разрались споры об одном из главных героев игры - чернокожем самурае Ясукэ. Игроки всё ещё спорят о его уместности в историческом сеттинге средневековой Японии, но геймдиректор проекта решил выразить своё мнение.

Симон Лемей-Комтуа дал интервью Rolling Stone, где рассказал, что компания знает о недовольстве некоторых игроков, но и Ubisoft понимает, что делает и зачем Ясукэ нужен в игре.

Также Лемей-Комтуа заметил, что он не центральный персонаж сюжета, это история сразу о двух героях: Ясукэ и женщине-самурае Наоэ. Их ветки будут связаны, и история Shadows не сможет существовать без кого-то из них:

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"Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, почему Ясукэ в игре, знаем, как он вписывается в сюжет, знаем, как он развивается, знаем, насколько он важен. Мы знаем, насколько важна Наоэ. Это не игра Наоэ, не игра Ясукэ, это игра обоих персонажей".

Закончил свой спич разработчик выводом, что каждый имеет право на своё мнение, но он уверен, что конечный результат приятно удивит всех сомневающихся.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее стали известны системные требования Assassin's Creed Shadows. Интересно, что Ubisoft ещё не определилась, сколько места игра будет занимать на SSD.

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