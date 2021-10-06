Пользователи хотели получить командный тактический шутер с сюжетом.

Французское издательство Ubisoft отметило двадцатилетие серии Tom Clancy's Ghost Recon и провело прямую трансляцию в честь годовщины. Во время мероприятия компания анонсировала новую игру в серии. Это королевская битва Tom Clancy's Ghost Recon Frontline со сражениями на 100+ человек. Пользователям проект не понравился, и они уже успели его раскритиковать.

События игры разворачиваются на территории острова Дрейкмур. Он отметится разными достопримечательностями и климатическими зонами. Пользователям предстоит объединиться в отряды по три человека и пытаться достичь победы. Для этого нужно собирать разведданные, которые разбросаны по карте, и эвакуироваться на вертолете. Когда команда вызовет транспорт, враги увидят ее местоположение. Придется сдерживать давление и обороняться, пока не появится возможность улететь. Другие пользователи вольны угнать вертолет, чтобы добиться победы.

Разработчики обещают, что в Ghost Recon Frontline присутствует такая же тактическая глубина, как в предыдущих частях серии. Просто она реализована в формате огромной битвы с участием более ста игроков.

В бою пользователи будут управлять наемниками. У каждого из них есть своя специализация и определенный набор возможностей. Например, боец поддержки способен строить оборонительные сооружения, а разведчик может запросить сброс смотровой вышки из самолета в указанную точку.

Согласно заявлению разработчиков, пользователи вольны в любой момент сменить персонажа, даже в разгар стычки. Это позволит подобрать бойца для каждой конкретной ситуации.

Реакция аудитории

Трейлер Ghost Recon Frontline на YouTube-канале утопили в дизлайках. Их уже больше 7 тысяч, а лайков в три раза меньше. При этом в Сети утверждают, что Ubisoft удаляет часть отметок "не нравится". В комментариях игроки хоронят серию Ghost Recon и рассказывают о своих разрушенных надеждах. Они хотели получить традиционный для франшизы проект: командный тактический шутер с сюжетом и миссиями, которые можно выполнять разными методами. Вот почему свежая королевская битва столкнулась с обильной критикой.

Ghost Recon Frontline выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока не уточняется. На ПК 14 октября стартует бета-тестирование игры, но в Украине оно недоступно.

Автор: Назар Степорук