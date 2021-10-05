Это может быть командный шутер или королевская битва.

Отдельные СМИ и создатели контента уже получили доступ к Far Cry 6 и показывают разрешенные Ubisoft части игры на прямых трансляциях. Автор YouTube-канала JorRaptor тоже смог заранее приобщиться к проекту. Когда блогер проходил вступление, то обнаружил одну небольшую деталь. Она привела его к видео, которое намекает на скорое появление многопользовательской игры в серии Far Cry.

Как показано в ролике ниже, JorRaptor нашёл ящик с QR-кодом. Блогер просканировал его с помощью смартфона и получил доступ к 6-секундному видео. Оно схематически демонстрирует сражение с участием трех игроков, которые отмечены стрелками. Показанная местность напоминает локацию из Far Cry 4. Возле отметок игроков есть маркеры разнообразных диких животных. Один из кадров дает понять, что звери смогут атаковать и убивать пользователей.

Разбор содержимого ролика

Есть две версии касательного показанного на видео. Первая — Ubisoft готовит новый режим для Far Cry 6. В проекте реализован кооператив на двоих, но вот командные испытания для трех человек отсутствуют.

Вторая версия — французское издательство готовится выпустить многопользовательскую Far Cry. Это более правдоподобный вариант. Происходящее в ролике отсылает к командным соревновательным шутерам со смесью PvP и PvE. А еще существует вероятность, что Ubisoft решила запустить вторую королевскую битву после провала Hyper Scape.

Напомним: Far Cry 6 выйдет 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук