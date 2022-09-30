Разработчики представили свежий трейлер игры с несколькими новыми подробностями.

Намеки в секретном тизере The Callisto Protocol, который недавно обнаружил Shinobi602, подтвердились лишь частично. Студия Striking Distance действительно поделилась новыми подробностями игры, правда, они не касаются сюжетного дополнения. Разработчики представили свежий трейлер, посвященный тюрьме "Черное железо". Именно здесь будут разворачиваться основные события грядущего хоррора. В ролике также показали напарницу главного героя в исполнении известной актрисы.

Сначала на видео показывается, как протагонист Джейкоб потерпел крушение и стал узником в тюрьме. Затем зрителям демонстрируют кадры с разными локациями, которые мелькали и в секретном тизере.

Наша прошлая догадка оказалась верной — возле "Черного железа" расположена шахтерская колония. Однако посетить ее удастся в рамках основной игры, а не дополнения. В этом месте исчезло много людей, что подтверждают объявления на главных воротах.

Ролик также демонстрирует эволюцию монстров, сражения и несколько пугающих моментов. А еще пользователям представили напарницу главного героя в исполнении Карен Фукухары (Кимико из "Пацанов"). Она говорит, что события в "Черном железе" — это не случайность, а закономерность. Вместе героям предстоит узнать, какая тайна скрывается в стенах тюрьмы.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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