До релиза осталось чуть больше месяца, а игре еще не присвоили возрастной рейтинг.

Психологическому хоррору The Medium не выдали возрастной рейтинг в Австралии. Эта страна славится строгим отношением к жестокости в играх, поэтому без соответствующей классификации разработчики не смогут выпустить здесь свою игру.

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Как сообщило австралийское подразделение издания Kotaku, в данный момент неизвестно почему The Medium не был присвоен возрастной рейтинг. Журналисты портала связались с разработчиками из студии Bloober Team, но четкого ответа не получили.

В издании отметили, что авторы The Medium, подавая заявку на классификацию, могли допустить ошибки. Если это так, то у них еще есть время повторно отправить форму в соответствующую комиссию.

Если же ошибок не было, значит студии Bloober Team придется вырезать из игры контент, который содержит сцены жестокости. В противном случае разработчики не смогут официально продавать игру на территории Австралии.

The Medium выйдет 10 декабря на ПК и Xbox Series X/S. На релизе игра будет подписчикам сервиса Xbox Game Pass

О чем The Medium

Хоррор расскажет о девушке-медиуме по имени Марианна. Она может перемещаться между материальным миром и миром духов. По сюжету героиню преследует видение убийства ребенка. Чтобы разобраться в происходящем, Марианна отправляется в заброшенный отель-пансионат, где и разыгралась страшная трагедия.

Игроку нужно будет постоянно переключаться между реальностью и миром призраков – покидать свое тело, чтобы попасть в места, недоступные человеку. В мире духов много опасностей от которых придется защищаться.

Саундтрек к игре написал легендарный композитор Акира Ямаока, известный своей музыкой к серии хорроров Silent Hill.

В цифровом магазине Steam уже стартовали предварительные заказы на хоррор.

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Автор: Сергей Коршунов