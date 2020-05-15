Игру The LEGO Ninjago Movie Video Game раздают бесплатно

Веселый приключенческий экшен можно получить на PS4, Xbox One и в Steam.

Приключенческий экшн The LEGO Ninjago Movie Video Game стал бесплатным на всех платформах. Игру можно скачать на PlayStation 4 и Xbox One до 21 мая. А в магазине цифровой дистрибуции Steam акция продлится до 22 мая.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил издатель игры WB Games.

Получить игру в PS Store бесплатно можно здесь.

Трейлер The LEGO Ninjago Movie Video Game

Что такое The LEGO Ninjago Movie Video Game

The LEGO Ninjago Movie Video Game – это приключенческий экшн, созданный по мотивам одноименного анимационного фильма. Здесь в образе ниндзя придется защищать родной остров от злого лорда и его армии. В игре нужно осваивать боевые искусства и улучшать свои навыки. В The LEGO Ninjago есть 8 локаций с отдельными испытаниями.

Получить LEGO Ninjago Movie Video Game в Steam можно здесь.

Напомним, The LEGO Ninjago Movie Video Game вышла в 2017 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра получила смешанные отзывы пользователей и критиков.

Получить игру в Microsoft Store можно здесь.