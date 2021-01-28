Tesla представила обновленный дизайн машины Model S. Помимо внешнего вида в электрокаре улучшили игровые возможности. Теперь владельцы авто могут играть в Cyberpunk 2077.
Об этом в Твиттере заявил основатель компании Илон Маск.
Обновленная Model S получила 17-дюймовый центральный дисплей с быстрым откликом, естественной цветопередачей и разрешением 2200x1300 точек. А вычислительная мощность системы до 10 терафлопс позволит играть "наравне с современными консолями", говорится на сайте Tesla.
В официальных изображениях компании можно увидеть и другие игры, которые можно будет запустить в Model S.Среди них "Ведьмак 3", Cuphead, Stardew Valley и другие. Для комфортной игры можно будет подключить беспроводной контроллер.
Цена за базовый вариант Model S начинается от $79990.
Напомним, что В 2020 году стоимость акций Tesla выросла в 10 раз, а прибыль компании составила $721 млн. Также в прошлом году наблюдался рекордный для производителя рос продаж автомобилей. Наибольшей популярностью пользовались Model 3 и Model Y, на которые пришлось свыше 442 тысяч поставок.