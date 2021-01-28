Tesla отчиталась о росте продаж электромобилей.

Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.

В 2019 году был зафиксирован убыток на $862 млн. Это следует из отчетности компании.

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В 2020 году выручка производителя электромобилей достигла $31,5 млрд (в 2019 году — $24,5 млрд).

Tesla отчиталась о росте продаж электромобилей до 0,5 млн — это рекордный показатель для производителя.

Наибольшей популярностью пользуются Model 3 и Model Y, на которые приходятся 442,5 тыс. поставок.

В 2020 году стоимость акций Tesla выросла в 10 раз — с $88,6 в начале 2020 года до $864,2 27 января 2021-го.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: УНИАН