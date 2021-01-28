Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.
В 2019 году был зафиксирован убыток на $862 млн. Это следует из отчетности компании.
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В 2020 году выручка производителя электромобилей достигла $31,5 млрд (в 2019 году — $24,5 млрд).
Tesla отчиталась о росте продаж электромобилей до 0,5 млн — это рекордный показатель для производителя.
Наибольшей популярностью пользуются Model 3 и Model Y, на которые приходятся 442,5 тыс. поставок.
В 2020 году стоимость акций Tesla выросла в 10 раз — с $88,6 в начале 2020 года до $864,2 27 января 2021-го.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
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