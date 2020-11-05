В новом режиме пользователям дадут поиграть за легендарного терминатора T-800.

Польская студия Teyon выпустила бесплатное дополнение к своему шутеру Terminator: Resistance. Главным нововведением DLC стал режим Infiltrator. В нем игроки возьмут на себя роль терминатора T-800.

В режиме Infiltrator игроки выступят на стороне машин, сообщили разработчики. Управляя терминатором T-800, пользователь должен будет собирать разведданные о сопротивлении, уничтожать опорные пункты людей и ликвидировать полевого командира. Если одно из заданий будет провалено, придется начинать сначала.

Тизер Terminator: Resistance – Infiltrator Mode

Все это будет происходить на новой карте, а свои результаты можно будет опубликовать в таблицу лидеров.

Дополнение Infiltrator уже доступно в цифровом магазине Steam.

Кроме того, для Terminator: Resistance вышел бесплатный комикс под названием Zero Day Exploit. Он стал приквелом и расскажет о том, что произошло с командиром Джессикой Бэрон и доктором Маком до событий игры.

О чем Terminator: Resistance

История игры разворачивается в постапокалиптическом 2028 году в Лос-Анджелесе, где солдаты сопротивления во главе с Джоном Коннором сражаются против роботов под предводительством искусственного интеллекта «Скайнет». Игроку предлагается стать солдатом сопротивления по имени Джейкоб Риверс. В игре присутствуют элементы стэлса и несколько вариантов концовок.

Terminator: Resistance вышел 14 ноября 2019 года и был прохладно принят критиками. Однако пользователям игра понравилась. В Steam у шутера 92% положительных отзывов.

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Автор: Сергей Коршунов