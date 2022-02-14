Он использовал исключительно акробатические способности.

Самое высокое здание во всем Найт-Сити из Cyberpunk 2077 — это Арасака-тауэр. В башне расположена штаб-квартира корпорации "Арасака". Один из эпизодов игры посвящен проникновению в сооружение, однако забраться на крышу небоскреба пользователям не дают. Зато это можно осуществить за рамками сюжетных миссий. Пользователь форума Reddit под псевдонимом root_b33r доказал, что в Cyberpunk 2077 вполне реально забраться на верхушку Арасака-тауэр. Нужно лишь подобрать соответствующую экипировку и импланты.

Подъем энтузиаста показан на видео ниже. Игрок сначала вылез на верхушку соседнего здания с диагональными желтыми полосами. В процессе root_b33r много ходил по тонким перегородкам и архитектурным элементам, которые созданы под уклоном 45 градусов. Пользователь также совершал высокие прыжки, бегал по стенам и цеплялся даже за малейшие уступы.

Ближе к верхушке Арасака-тауэр Cyberpunk 2077 начала сбоить. Часть текстур пропала, а другие появлялись прямо на глазах. CD Projekt RED явно не рассчитывала, что кто-то вылезет на здание. А когда root_b33r достиг верхушки, то показал свою сборку персонажа — экипировку, прокаченные навыки и выбранные импланты.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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