Релиз новой части легендарной серии файтингов состоится 26 января 2024 года.

Разработчики из Bandai Namco Studios почти за два месяца до выхода поделились системными требованиями новой части легендарной серии файтингов Tekken. Восьмая часть выйдет только на ПК и текущем поколение консолей.

Системные требования оказались довольно демократичными по современным меркам, особенно учитывая, что игра работает на движке Unreal Engine 5. Для запуска игры с минимальными настройками графики достаточно иметь ПК с GTX 1050 Ti (или Radeon R9 380X) и Core i5-6600K или (Ryzen 5 1600).

А в рекомендованных указаны RTX 2070 и Core i7-7700K – тоже далеко не передовое железо, особенно процессор, который вышел больше шести лет назад.

Системные требования Tekken 8

Минимальные

ОС : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit Процессор : Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Видеокарта : GeForce GTX 1050 Ti или Radeon R9 380X

: GeForce GTX 1050 Ti или Radeon R9 380X Место на диске: 100 ГБ

Рекомендованные

ОС : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit Процессор : Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600 Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT

: GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT Место на диске: 100 ГБ

Чтобы отметить это событие, разработчики также опубликовали геймплейный трейлер Лео.

А так выглядит финальный ростер Tekken 8. Остальные персонажи, например, Эдди, будут добавляться через платные DLC.

Tekken 8: что нужно знать о новой части

Восьмая часть продолжит события игры 2015 года. Главной темой сюжета, его визуальной составляющей и общего настроения станет противостояние Кадзуи Мисимы и Дзина Кадзамы, отца и сына.

В игре появится ряд новых механик, среди которых "система Heat", позволяющая игрокам получить доступ к усиленным атакам, а также шкала "Recovery" – с ней можно восстановить ограниченное количество очков здоровья. Всего в Tekken 8 представлено 32 играбельных персонажа.

Также в новой части файтинга появятся динамические задники. Арены по ходу боя будут постепенно разрушаться. Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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