Разработчики из Bandai Namco Studios почти за два месяца до выхода поделились системными требованиями новой части легендарной серии файтингов Tekken. Восьмая часть выйдет только на ПК и текущем поколение консолей.
Системные требования оказались довольно демократичными по современным меркам, особенно учитывая, что игра работает на движке Unreal Engine 5. Для запуска игры с минимальными настройками графики достаточно иметь ПК с GTX 1050 Ti (или Radeon R9 380X) и Core i5-6600K или (Ryzen 5 1600).
А в рекомендованных указаны RTX 2070 и Core i7-7700K – тоже далеко не передовое железо, особенно процессор, который вышел больше шести лет назад.
Системные требования Tekken 8
Минимальные
- ОС: Windows 10 64-Bit
- Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti или Radeon R9 380X
- Место на диске: 100 ГБ
Рекомендованные
- ОС: Windows 10 64-Bit
- Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT
- Место на диске: 100 ГБ
Чтобы отметить это событие, разработчики также опубликовали геймплейный трейлер Лео.
А так выглядит финальный ростер Tekken 8. Остальные персонажи, например, Эдди, будут добавляться через платные DLC.
Tekken 8: что нужно знать о новой части
- Восьмая часть продолжит события игры 2015 года. Главной темой сюжета, его визуальной составляющей и общего настроения станет противостояние Кадзуи Мисимы и Дзина Кадзамы, отца и сына.
- В игре появится ряд новых механик, среди которых "система Heat", позволяющая игрокам получить доступ к усиленным атакам, а также шкала "Recovery" – с ней можно восстановить ограниченное количество очков здоровья. Всего в Tekken 8 представлено 32 играбельных персонажа.
- Также в новой части файтинга появятся динамические задники. Арены по ходу боя будут постепенно разрушаться. Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.