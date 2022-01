Возрождение тактических шутеров. Разбираемся в причинах популярности Ready or Not

Одним из главных неожиданных хитов прошлого года стал тактический шутер Ready or Not. Игра вышла перед новогодними праздниками и на несколько недель заняла место лидера в чарте продаж Steam. Как проекту от небольшой студии VOID Interactive удалось добиться таких успехов, разбиралась редакция УНИАН. Мы проанализировали причины популярности шутера и поделились выводами в статье.

Сервис Steam можно смело назвать кузницей неожиданных хитов. Каждой год в магазине Valve становятся популярными 5-10 игр, о которых до релиза слышали единицы пользователей. В 2021-м ситуация повторилась: в феврале громко выстрелила Valheim, в марте — Loop Hero, а позже к ним присоединились Death's Door с Inscryption. И это далеко не весь список, но нас сегодня интересует лишь его последнее пополнение — тактический шутер Ready or Not.

Игра от студии VOID Interactive сразу после выхода 18 декабря заняла "бронзовую" позицию в чарте продаж Steam. Следующие три недели она возглавляла рейтинг самых прибыльных игр в сервисе, а в середине января уступила главенство блокбастерам в лице God of War и Monster Hunter Rise. При этом полноценный релиз проекта еще даже не состоялся — он вышел только в раннем доступе. Получается, наполовину готовый тактический шутер смог добиться существенной популярности и привлечь внимание десятков тысяч людей.

В причинах этого феномена решила разобраться редакция УНИАН. Мы проанализировали ситуацию вокруг Ready or Not и выяснили, в чем ее секрет. Листайте ниже, чтобы узнать все подробности.

Меткое попадание в нишу

Основная причина, почему Ready or Not достигла такой популярности, лежит на поверхности. О ней догадается любой, кто решит заглянуть в жанр тактических шутеров. До релиза игры VOID Interactive в этой нише обитали только тьма и пустота, как на заброшенном складе. Можно было сколько угодно кричать, но в ответ раздавалось лишь эхо.

Серия Tom Clancy's Ghost Recon совершила поворот не туда. В Breakpoint от тактики осталось одно только название. На деле игра была обычным шутером от третьего лица с однотипными заданиями и агрессивной монетизацией. А новая часть с подзаголовком Frontline и вовсе оказалась королевской битвой. Rainbow Six Siege испортили неудачными обновлениями и оперативниками. Сейчас из игры активно уходит аудитория, так как общий геймплей и состязания изменились в худшую сторону.

Escape From Tarkov все никак не доберется до релиза, а Payday 2 и Arma 3 хоть и сплотили вокруг себя небольшие фанатские сообщества, но уже чувствуются морально устаревшими. Осталась только Insurgency: Sandstorm, которая рассчитана на многопользовательские противостояния. А вот фанатам кооперативных тактических шутеров податься было некуда, пока не появилась Ready or Not.

Игру можно без угрызений совести назвать лобовым наследником SWAT 4. Вся концепция, включая отдельные геймплейные решения, списана с вдохновителя. Кому-то это покажется недостойным подходом, мол, надо реализовывать свои идеи. Но ведь ниша пустует, а сложный и продуманный игровой процесс SWAT 4 так никто и не возродил в новой оболочке. Так что назвать Ready or Not паразитированием нельзя, да и парочку своих фишек VOID Interactive все же предложила.

На базовом уровне шутер посвящен зачисткам локаций в роли спецназа. Игроки объединяются в команду до пяти человек и отправляются на один из восьми объектов, где произошло какое-то преступление. Среди уровней есть заправка, автосалон, пентхаус, гостиница и другое. Разнообразия в целом хватает, ведь каждая локация имеет определенные особенности. Задачи игрокам тоже выдаются разные, например, спасти заложников или обезвредить бомбу. Есть также дополнительные цели, за которые начисляются бонусные очки.

Так как игроки перевоплощаются в спецназ, то и действовать должны соответствующе. Гражданских на локации нужно аккуратно арестовать и допросить, заложников – освободить без повреждений, а врагов – обезвредить не летальным оружием. Правда, иногда противники не оставляют выбора, и пользователям приходится открывать огонь на поражение. Стрельба в Ready or Not выполнена в реалистичном формате: у пушек есть баллистические параметры, динамика рикошета, характеристики импульса и разрыва пуль, а также другие показатели. Добавьте к этому случайное появление врагов на локациях, и получится коктейль из напряженных тактических сражений.

Шутер VOID Interactive не приветствует скорость. Он мотивирует действовать размеренно и вдумчиво. Игроки должны тщательно изучать ситуацию на уровне и по максимуму применять всякие гаджеты. В их число входят таран, дверной запор и два типа гранат. Такой вот неспешный темп, вкупе с понятными правилами и крепкой тактической основой привели Ready or Not к популярности.

Проект уже входит в число лучших представителей своего жанра, однако VOID Interactive не собирается останавливаться. Студия планирует расширить количество устройств и оружия, добавить разные возможности и наполнить игру новыми уровнями. Разработчики даже пообещали реализовать школу, из-за чего поссорились со своим издателем Team17. Однако от смелого замысла авторы не намерены отказываться. У них есть четкое видение развития Ready or Not, и это внушает надежды на светлое будущее проекта.

Обойдемся без перекупщиков

Игры из раннего доступа обычно не могут похвастаться хорошей оптимизацией, но Ready or Not стала исключением. Технические шероховатости в шутере есть, но пользователям не надо продавать дом, чтобы приобрести мощную видеокарту и обновить компьютер. Я, конечно, утрирую, но в условиях дефицита цены на графические процессоры стали действительно дикими. Чтобы купить вменяемое "железо", надо выделить как минимум тысячу долларов.

Приобретать видеокарту придется с рук, так как у официальных дистрибуторов полки пустые. А в этом случае всегда есть риск попасть на ГП, который использовался для майнига. Он может как перегреваться, так и быстро выйти из строя. И потраченные средства никто не вернет, ведь перекупщики гарантий не дают. Вот и получается, что в нынешних условиях оптимизация и низкие системные требования очень важны. А Ready or Not как раз запускается на ПК с комплектующими восьмилетней давности. Конечно, придется довольствоваться не шибко современной картинкой, но это небольшая беда.

Доступность в техническом плане тоже поспособствовала росту популярности шутера. Если не верите, то ознакомьтесь с требованиями Ready or Not, и сомнения тут же растают.

Минимальные параметры:

ОС: Windows 7 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i5-4430 или AMD FX-6300;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 2 Гбайт или AMD Radeon R7 370 на 2 Гбайт;

DirectX: версии 11;

место на диске: 50 Гбайт.

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060;

DirectX: версии 11;

место на диске: 50 Гбайт.

Время и деньги

Самое большое затишье в игровой индустрии — это зимний праздничный период. Примерно с начала декабря перестают выходить заметные проекты, а разработчики публикуют все меньше важной информации. Компании просыпаются лишь около десятого января, а потом еще пару дней входят в прежний ритм. Только после этого начинают появляться какие-то интересные игры.

Я ни разу не критикую такой подход — люди устают за год и заслуживают отдыха. Но у меня есть немало знакомых, которые активно играют именно в праздничный период, когда появляется чуть больше свободного времени. И они всегда разгребают завалы в своих библиотеки, так как новые релизы отсутствуют. А в 2021-м ситуация была другой, ведь 18 декабря вышла Ready or Not.

Геймеры получили достойный проект как раз накануне длительных выходных. Они решили опробовать его, запустили положительное сарафанное радио и в результате онлайн шутера в Steam достиг отметки почти 20 тысяч одновременных пользователей. При этом VOID Interactive просит за Ready or Not относительно небольшие деньги. В Украине игра продается за 489 гривен, а в США и Европе — за $40 и €36 соответственно.

Неиссякаемая новизна

Последняя причина популярности Ready or Not тоже предельно простая: игра не приедается на протяжении десятков часов. Каждый забег в шутере уникален, так как всегда есть фактор пользователей и случайных происшествий. Например, из-за неразберихи и напряженной атмосферы разделившиеся члены команды могут подстрелить друг друга. В проекте есть удобная система сигналов компаньонам, но из-за испуга и давления мозг способен приказать давить на гашетку.

И это только один из примеров. Игрокам также нужно постоянно ожидать подвоха, ведь враги появляются на локациях случайным образом. Заучить расположение соперников не получится, а значит — придется привыкнуть быстро реагировать на угрозы и кооперироваться с командой. Постепенно пользователи будут действовать все лучше, ставить новые рекорды и видеть, как их навыки растут. И если Ready or Not продолжит развиваться в выбранном направлении, избавится от мелких недочетов и сохранит аудиторию, то она сможет возродить веру других разработчиков в тактические шутеры.

Назар Степорук