Издатель утверждает, что сайт PlayerAuctions зарабатывает миллионы с незаконной деятельности и вредит обычным игрокам.

Take-Two подала в суд на PlayerAuctions, платформу, где пользователи могут покупать и продавать аккаунты и внутриигровые предметы GTA Online.

Как сообщает Polygon, издатель утверждает, что сайт предоставляет площадку для распространения "тысяч нелегальных предложений" по продаже прокачанных аккаунтов, модифицированных персонажей и внутриигровой валюты, добытых с помощью читов, хаков и технических уязвимостей.

На PlayerAuctions действительно можно найти аккаунты GTA Online на всех платформах с сотнями миллионов внутриигровых долларов, элитными машинами, бизнесами и максимальными характеристиками персонажа. Цены варьируются от 5 до 850 долларов.

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По данным Take-Two, PlayerAuctions зарабатывает миллионы, беря комиссию с каждой сделки. Кроме того, компания считает, что продажа таких аккаунтов подрывает баланс игры и наносит вред добросовестным игрокам.

В GTA Online внутриигровая валюта зарабатывается либо покупкой карт "Акула" за реальные деньги, либо долгими игровыми сессиями, выполняя миссии. Покупка прокачанных аккаунтов не только ставит в невыгодное положение обычных игроков, но и лишает Take-Two прибыли от продажи официальной валюты.

В иске также говорится о нарушении авторских прав через использование хаков, модов и эксплойтов. Кроме того, передача аккаунта третьим лицам нарушает пользовательское соглашение Rockstar, так что даже если игрок просто нанял кого-то для фарма, его профиль может попасть под бан.

За последнее время это не первый случай борьбы издателей с пиратами и читерами. Недавно Nintendo выиграла суд против французского файлообменника DStorage, через который распространяли пиратские игры японской корпорации.

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