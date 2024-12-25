К премьере в кинотеатрах США готовится Grand Theft Hamlet, первый фильм, полностью снятый в GTA Online. Это адаптация классического произведения Шекспира "Гамлет", но в очень необычном сеттинге и условиях.
Актёры Сэм Крейн и Марк Уствервен во время карантина 2021 года решили необычным образом скрасить вынужденную изоляцию: они попытались поставить "Гамлета" прямо в GTA Online. Так родилась идея полнометражного документального фильма, который уже получил несколько наград и собрал внушительные 94% на Rotten Tomatoes.
Ещё весной, на фестивале SXSW, картина забрала приз за лучший документальный фильм, а её соавторы, Сэм Крейн и режиссёр Пинни Гриллс, были отмечены на вручении британской независимой кинопремии. Главная фишка проекта - сталкивать классическую пьесу с жёсткой атмосферой GTA 5, где на фоне летающих снарядов внезапно звучат монологи Шекспира.
Режиссёр ленты считает, что при таких услових они вернулись в театры, какими они были во времена Шекспира. Тогда это были заведения не возвышенной культуры, а вполне себе массовой, где собирались разные слои общества, в том числе и маргинальные, пересказывает Гриллс слова Крейна:
"Ты [сорежиссёр Сэм Крейн] сказал мне ещё в самом начале: 'Ощущение, будто я вернулся на 500 лет назад в театр Глобус, где люди бросали в актёров яблоки... или вокруг постоянно ходили проститутки, и все что-то продавали.' Театр во времена Шекспира был именно таким. Это было народное развлечение, а не тёмный зал, где все должны сидеть в тишине."
Grand Theft Hamlet уже идёт в кинотеатрах Великобритании и доберётся до США 17 января. После проката ожидается премьера фильма на стриминге Mubi.
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