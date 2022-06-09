Разработчики готовят немало точечных новшеств.

После презентации дебютного трейлера Call of Duty: Modern Warfare II студия Infinity Ward и издательство Activision поделились подробностями игры. Они рассказали о сюжете, добавленных механиках и новшествах в мультиплеере.

История MWII начинается через три года после событий Modern Warfare 2019 года. В центре повествования — глобальный конфликт с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. События сюжета разворачиваются в разных точках мира — Европе, Мексике, странах Среднего Востока. Среди персонажей появится много известных лиц, например, Прайс, Мактавиш, Гоуст и Газ. Компанию им составит новый боец Алехандро Варгас.

Infinity Ward стремится сделать сюжет сиквела не таким провокационным, как в Modern Warfare. Однако реализм и демонстрация людей, которые становятся героями, останутся в фундаменте повествования.

Геймплей в MWII освежили за счет новых механик и технических улучшений. Пользователи смогут плавать и нырять под воду, однако в такие моменты разрешается применять только пистолет и рукопашные удары. Взаимодействию с водой посвящена отдельная миссия.

В сюжетной кампании присутствует немало фрагментов скрытного прохождения, так как они понравились игрокам в Modern Warfare. Погони сделали более разнообразными за счет взаимодействия с автомобилем: пользователи смогут менять позицию, стрелять из люка, вылазить на крышу и прыгать на другую машину. А главным техническим новшеством стал подтянутый ИИ. Противники реагируют на ситуацию, обходят с фланга, группируются и убегают, если несут потери.

Детали мультиплеера Modern Warfare II и Warzone 2

В игры вернут стрельбу с упора и добавят механику "свисания с уступа". Последняя, похоже, позволит организовывать засады и ловушки.

Кооперативный режим "Спецоперации" появится в усовершенствованном виде. Что здесь подразумевается, пока непонятно.

Карты в мультиплеере MWII делятся на Battle Maps и Core Maps. Первые рассчитаны на масштабные столкновения, а вторые — на бои формата 6 на 6.

Разработчики реализуют улучшенную механику тюнинга оружия. Каждый отдельный обвес можно подстраивать под собственные нужды.

В Warzone 2 поддерживаются бои с участием до 300 ботов и 100 игроков на карте.

Первая версия королевской битвы останется отдельным проектом. Косметику из нее нельзя перенести в продолжение.

Все будущие игры серии Call of Duty будут разрабатываться на движке Modern Warfare II. Единый стандарт упростит производство.

Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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