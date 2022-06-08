При этом подробностей о шутере все еще мало.

Студия Infinity Ward и издательство Activision провели мировую премьеру дебютного трейлера Call of Duty: Modern Warfare II. Шутер выйдет в Steam, а его предварительные заказы уже открылись на всех платформах.

В ролике зрителям традиционно показали нарезку зрелищных постановочных моментов. Кадры трейлера включают высадку с вертолета, поездку на катерах, штурм особняка и забеги в темноте с использованием прибора ночного видения. Видео смотрится эпично, хотя в нем местами проглядывается слабая графика и старые анимации.

Свежий ролик дает минимальную информацию о сюжете Call of Duty: Modern Warfare II. В нем лишь показаны известные персонажи и несколько раз мелькает любимец публики Гоуст, который вернется в серию.

Описание новой CoD в Steam тоже не дает конкретных сведений: "В Call of Duty: Modern Warfare II игроков ожидает беспрецедентный глобальный конфликт с участием легендарных исполнителей из ОТГ-141. В кампании, рассчитанной на одного игрока, вам предстоит путешествовать по всему миру, выполняя самые разные задания — от небольших, но критически важных тактических ударов до сверхсекретных операций".

Другая информация о Call of Duty: Modern Warfare II

Среди особенностей шутера значатся новая механика применения оружия, передовой ИИ, обновленная система оружейного тюнинга и еще "множество других передовых решений в области графики и игрового процесса".

В игре будет сюжетная кампания, мультиплеер с несколькими режимами и кооперативные спецоперации.

Стоимость стандартного издания Call of Duty: Modern Warfare II в Steam составляет 2339 гривен, а Vault Edition с исполнителями, боевым пропуском и ранним доступом к бета-тестированию — 2999 гривен. Аналогичные цены выставлены в PlayStation Store.

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