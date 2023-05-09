Rockstar Games приступила к записи озвучения.

Если не считать масштабный сентябрьский слив материалов из GTA 6, когда в Сеть попали ролики, скриншоты и исходный код, разработка игры проходит в режиме секретности. Rockstar Games не делится никакими подробностями и даже шутит над фанатами, которые с нетерпением ждут полноценного анонса. Однако недавно появились подтверждения, что производство Grand Theft Auto 6 продвинулось достаточно далеко, и дебютный показ проекта может быть не за горами.

Такие выводы напрашиваются из новых вакансий, опубликованных на сайте Rockstar Games. Издание GameRant обратило внимание, что студия ищет режиссера озвучения на полную ставку в свой нью-йоркский офис. А раз компании понадобился упомянутый специалист, значит – как минимум центральный сюжет закончен и одобрен. Обычно именно после этого начинается основной процесс записи реплик. Ведь если в сценарий постоянно вносятся правки, приступать к полноценной работе над озвучкой бессмысленно.

Вместе с режиссером озвучения Rockstar Games нужен специалист по сканированию для переноса внешности персонажей в GTA 6. Этот процесс тоже проходит на поздней стадии разработки и идет рука об руку с записью реплик персонажей. Отсюда и напрашивается вывод, что производство Grand Theft Auto 6 продвинулось довольно далеко.

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Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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