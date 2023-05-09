При этом они дали призрачную надежду на демонстрацию игры в 2023 году.

Разработка Grand Theft Auto 6 уже давно стала неопровержимым фактом. В начале февраля создание игры подтвердила Rockstar Games, а в сентябре произошел масштабный слив материалов из предварительной версии проекта. Так что производство идет, хотя официальными подробностями студия не делится. Более того, разработчики еще и шутят над фанатами, с нетерпением ожидающими анонса.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом FrequentUser2 обратил внимание на описание обновления главного приза на колесе удачи в GTA Online. Оно начиналось со слов: "Каждый год мы с надеждой обещаем, что в этом году все наконец-то сложится. Что ж, 2023 год может стать таким годом".

По мнению большинства комментаторов, Rockstar троллит фанатов, которые ждут полноценного анонса Grand Theft Auto 6. При этом многие увидели в словах разработчиков намек на дебютную демонстрацию игры. Осенью пятой части серии исполнится десять лет, поэтому пользователи рассчитывают на сюрприз, например, тизер GTA 6.

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Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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