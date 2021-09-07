Акция продлится до 11 сентября.

Студия Ubisoft запустила бесплатную раздачу ПК-версии шутера Far Cry 3. Получить игру бесплатно можно на специальной странице акции или же в магазине Ubisoft Store.

Раздача продлится до 11 сентября.

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Трейлер Far Cry 3

Far Cry 3 – подобней об игре

Far Cry 3 – это приключенческий шутер, действия которого разворачиваются на тропическом острове. Сюда приезжает главный герой, Джейсон Броди, вместе со своими друзьями. Однако вместо отдыха компания попадает в плен к местным пиратам под предводительством харизматичного лидера – Вааса Монтенегро. Джейсон сбегает из плена и решает расправиться с пиратами.

Игра вышла в 2012 году и была хорошо принята поклонниками.

Автор: Сергей Коршунов