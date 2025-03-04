Теперь у него планы сделать то же самое в Monster Hunter Wilds.

Стример Dr. Doot стал первым в мире, кто завершил прохождение Dark Souls 3 без урона, используя в качестве контроллера саксофон.

Челлендж предполагал победу над всеми боссами без получения урона, но необычность забега заключалась в управлении: каждое движение, уклонение и удар Dr. Doot совершал с помощью музыкального инструмента.

Финальная битва с Душой Пепла оказалась напряжённой. Стример буквально танцевал вокруг противника, уворачиваясь от его атак в последний момент и атакуя только в безопасные окна.

Это не первый подобный подвиг Dr. Doot. Ранее он победил Малению в Elden Ring на саксофоне всего за 45 секунд, не получив ни одного удара.

Теперь стример нацелился на Monster Hunter Wilds. Помимо управления игрой с помощью саксофона, он собирается использовать внутриигровой музыкальный инструмент в бою против монстров. Но перед этим он ещё пройдёт Dark Souls 2 таким же способом.

Ранее мы рассказывали про стримершу, которая прошла Elden Ring буквально силой мысли, используя для этого аппарат для электроэнцефалограммы.

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