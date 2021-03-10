Бесплатный период в Hearts of Iron IV продлится до 12 марта / фото Paradox Interactive
Базовая версия глобальной стратегии Hearts of Iron IV стала временно бесплатной в магазине цифровой дистрибуции Steam. Все желающие могут опробовать игру до 12 марта.
На время действия акции дополнения к стратегии получили скидки от 61% до 75%.
Трейлер Hearts of Iron IV
Подробней про Hearts of Iron IV
- Hearts of Iron IV – это четвертая часть шведской глобальной стратегии от студии Paradox. Действие игры традиционно происходит в период Второй мировой войны.
- В игре есть два сценария: один начинается в 1936-м, а второй – в 1939 году.
- Игрок может взять под контроль любое государство, существовавшее в описанный выше период. У каждой державы есть уникальные особенности, которые дают определенные бонусы.
- Главная цель – привести свою страну к победе.
Hearts of Iron IV вышла на ПК в 2016 году, получив 83 балла на Metacritic и 91% очень положительных отзывов в Steam. На сегодняшний день к игре выпустили 6 дополнений.
Напомним, еще одну военную стратегию, Wargame: Red Dragon, можно забрать бесплатно в Epic Games Store. Раздача продлится до 11 марта.