Все желающие могут опробовать игру до 12 марта.

Базовая версия глобальной стратегии Hearts of Iron IV стала временно бесплатной в магазине цифровой дистрибуции Steam. Все желающие могут опробовать игру до 12 марта.

На время действия акции дополнения к стратегии получили скидки от 61% до 75%.

Трейлер Hearts of Iron IV

Подробней про Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV – это четвертая часть шведской глобальной стратегии от студии Paradox. Действие игры традиционно происходит в период Второй мировой войны.

В игре есть два сценария: один начинается в 1936-м, а второй – в 1939 году.

Игрок может взять под контроль любое государство, существовавшее в описанный выше период. У каждой державы есть уникальные особенности, которые дают определенные бонусы.

Главная цель – привести свою страну к победе.

Hearts of Iron IV вышла на ПК в 2016 году, получив 83 балла на Metacritic и 91% очень положительных отзывов в Steam. На сегодняшний день к игре выпустили 6 дополнений.

Напомним, еще одну военную стратегию, Wargame: Red Dragon, можно забрать бесплатно в Epic Games Store. Раздача продлится до 11 марта.

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Автор: Сергей Коршунов