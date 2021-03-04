Забрать игру бесплатно нужно до 11 марта.

Сегодня, 4 марта, в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача стратегии Wargame: Red Dragon. Получить игру бесплатно можно будет до 11 марта.

Трейлер Wargame: Red Dragon

Wargame: Red Dragon

Wargame: Red Dragon – это третья часть стратегии в реальном времени от студии Eugen Systems. Действия игры разворачиваются в Азии в период с 1970-х по 1990-е года. В Red Dragon есть 17 уникальных наций и 5 сюжетных кампаний, где нужно сражаться на стороне конкретных стран.

Red Dragon вышла на ПК в 2014 году. На агрегаторе Metacritic игра получила 78 баллов от критиков и 7,9 балла от пользователей.

Напомним, что еще одна бесплатная раздача в этом месяце проходит на консолях PlayStation. Все желающие могут получить платформер 2016 года – Ratchet & Clank.

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Автор: Сергей Коршунов