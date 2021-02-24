Акция начнется 25 февраля в 16:00 по Киеву.

Экономическая стратегия Anno 1800 станет временно бесплатной на ПК. Пробный период стартует 25 февраля в 16:00 и закончится 1 марта в 21:00 по Киеву. Акция приурочена к началу третьего сезона в игре.

Чтобы опробовать игру бесплатно, нужно зайти на специальную страницу акции, сообщает компания Ubisoft.

На период действия акции пользователям будет доступна полная версия Anno 1800 со всеми дополнениями. А по окончании бесплатных выходных весь прогресс можно будет перенести в платную версию игры.

Трейлер Anno 1800

Подробно про Anno 1800

Anno 1800 – это градостроительный и экономический симулятор с элементами стратегии в реальном времени. Действия игры происходят в 19 веке. Игроки оказываются на заре индустриальной эпохи. Они должны исследовать и обустраивать новые территории, строить большие города, добиваться успехов в торговле, дипломатии и военном деле.

Игра вышла в 2019 году только на ПК. На агрегаторе Metacritic у нее 81 балл от СМИ и 7,9 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов