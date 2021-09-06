В ролике можно увидеть, в каких условиях киберспортсмены будут тренироваться.

Украинский киберспортивный клуб NAVI показал свою новую штаб-квартиру в Киеве. Офис выполнен в традиционных для команды черно-желтых цветах, а на входе можно увидеть большой стенд с трофеями.

Natus Vincere провели презентацию штаб-квартиры на своем YouTube-канале.

Новый офис NAVI

В ролике можно увидеть не только стенды с кубками, но и лаунж-зону с большим экраном и креслами-мешками, кухню, конференц-зал, комнаты с компьютерами, где могут тренироваться киберспортсмены, NAVI Store и многое другое.

В одном из кадров появился Александр S1mple Костылев – украинский киберспортсмен, признанный одним из лучших игроков в CS:GO.

Напомним, ранее NAVI объявили о наборе команды по Halo Infinite. Украинский киберспортивный клуб станет одним из стартовых партнеров Halo Infinite esports. Новый состав представят до конца 2021 года. Команда будет выступать на всех крупных турнирах в дисциплине, включая Halo Championship Series.

Автор: Сергей Коршунов