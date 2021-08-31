Новый состав будет выступать на всех крупных турнирах в дисциплине, включая Halo Championship Series.

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere набирает команду по новой дисциплине – игре Halo Infinite. Таким образом NAVI станут одними из стартовых партнеров Halo Infinite esports.

Новый состав представят до конца 2021 года. Команда будет выступать на всех крупных турнирах в дисциплине, включая Halo Championship Series, сообщили Natus Vincere на своем сайте.

Также одновременно с релизом шутера, 8 декабря, во внутриигровом магазине Halo Infinite появится черно-желтый скин NAVI.

Геймплейный трейлер мультиплеера Halo Infinite

Подробней про Halo Infinite

Halo infinite – это новая часть знаменитого шутера от первого лица, который является визитной карточкой консолей Xbox.

В Infinite вернется главный герой серии, суперсолдат Мастер Чиф.

Помимо сюжетной кампании в шутере будет мультиплеер, а также режим игры с разделенным экраном на одной консоли.

Разработчики обещают, что шутер будет работать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на Xbox Series X.

Напомним, изначально релиз Halo Infinite должен был состояться одновременно с выходом консоли Xbox Series X/S – 12 ноября 2020 года. Однако разработчики не успели завершить игру к старту продаж консолей нового поколения, и ее выход перенесли на декабрь 2021-го.

Автор: Сергей Коршунов