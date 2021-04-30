Одновременно с акцией «Золотая неделя» в Steam началась раздача графического квеста Rusty Lake Hotel.

В Steam началась распродажа «Золотая неделя» со скидками до 85% на Tekken 7, Little Nightmares, NieR: Automata и другие японские игры. Акция продлится до 6 мая. УНИАН сделал подборку самых выгодных предложений.

Распродажа «Золотая неделя» в Steam

Tekken 7 – 81 грн (скидка 85%);

Soulcalibur VI – 135 грн (скидка 85%);

Tales of Vesperia: Definitive Edition – 108 грн (скидка 80%);

Little Nightmares – 54 грн (скидка 80%);

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – 77 грн (скидка 77%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 134 грн (скидка 75%);

Bayonetta – 82 грн (скидка 75%);

Street Fighter V – 179 грн (скидка 60%);

Death Stranding – 719 грн (скидка 60%);

NieR: Automata – 233 грн (скидка 50%);

Final Fantasy XV – 350 грн (скидка 50%);

Octopath Traveler – 800 грн (скидка 50%);

Monster Hunter World: Iceborne – 867 грн (скидка 38%);

Yakuza: Like a Dragon – 559 грн (скидка 30%);

Persona 4 Golden – 279 грн (скидка 30%);

Devil May Cry 5 – 639 грн (скидка 20%);

AI * Shoujo – 871 грн (скидка 20%);

Persona 5 Strikers – 1439 грн (скидка 20%).

С полным списком игр со сниженными ценами можно ознакомиться на странице распродажи.

Кроме того, в Steam началась раздача графического квеста Rusty Lake Hotel. Действия разворачиваются в отеле с антропоморфными животными. Каждую ночь игрок в роли дворецкого должен убивать одного из постояльцев, чтобы наутро из него приготовили завтрак. У игры в Steam 94% положительных отзывов. Забрать ее бесплатно можно до 1 мая.

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Автор: Сергей Коршунов