В 2023 году цена на твердотельные накопители продолжала падать, в то время как AMD вернула себе игровую корону с новой серией процессоров.

В то время как искусственный интеллект доминировал в заголовках технических новостей, 2023-й стал удачным годом для компьютерного оборудования и других гаджетов для энтузиастов.

Авторитетный портал Tom's Hardware составили топ уходящего года, в который включили лучшие продукты из разных категорий. По мнению специалистов, это самые выдающиеся гаджеты и компоненты, которые были выпущены в 2023.

Процессор – AMD Ryzen 7 7800X3D. Этот восьмиядерный 16-поточный CPU с гибридным кэшем бьет чуть ли не все рекорды производительности в играх. Его легко можно противопоставить Intel Core i9.

AMD Ryzen 7 7800X3D. Этот восьмиядерный 16-поточный CPU с гибридным кэшем бьет чуть ли не все рекорды производительности в играх. Его легко можно противопоставить Intel Core i9. Видеокарта – Nvidia RTX 4070. Предлагает высокую производительность, поддержку всех актуальных технологий и, что немаловажно, разумную стоимость по сравнению с другими новинками.

Nvidia RTX 4070. Предлагает высокую производительность, поддержку всех актуальных технологий и, что немаловажно, разумную стоимость по сравнению с другими новинками. SSD-накопитель – Crucial T700. Самый быстрый SSD на рынке, который положил начало моделям с поддержкой PCIe Gen5. Он в 22 раза быстрее типичного SSD с интерфейсом SATA.

Crucial T700. Самый быстрый SSD на рынке, который положил начало моделям с поддержкой PCIe Gen5. Он в 22 раза быстрее типичного SSD с интерфейсом SATA. Наушники – BlackShark V2 Pro. В этом году компания Razer обновила свою гарнитуру, и внесенные в нее улучшения сделали устройство идеальным для гейминга.

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Клавиатура – Asus Rog Strix Scope II 96 Wireless. Девайс обладает отличным шасси, лучшими переключателями, а амортизирующая пена сделалf работу клавиатуры практически бесшумной.

Asus Rog Strix Scope II 96 Wireless. Девайс обладает отличным шасси, лучшими переключателями, а амортизирующая пена сделалf работу клавиатуры практически бесшумной. Материнская плата – ASRock Z790 Nova. Новая платформа, выпущенная специально для процессоров Intel 14-поколения. Это хорошо оборудованная, привлекательная материнка по разумной цене.

ASRock Z790 Nova. Новая платформа, выпущенная специально для процессоров Intel 14-поколения. Это хорошо оборудованная, привлекательная материнка по разумной цене. Игровой монитор – Samsung Odyssey OLED G9. Сочетает в себе все современные функции, а также предлагает впечатляющую Double QHD-картинку на 49 дюймах с поддержкой 240 Гц и HDR10/HDR10+.

Игровой ноутбук – Acer Nitro 16. Обеспечивает высокую производительность и другие необходимые игровые фичи менее чем за 1000 долларов.

Acer Nitro 16. Обеспечивает высокую производительность и другие необходимые игровые фичи менее чем за 1000 долларов. Ноутбук для работы – MacBook Pro с чипом M3 Pro. По словам экспертов, новинка Apple имеет лучший экран, динамики и "вебку". Не говоря уже о продуктивности.

MacBook Pro с чипом M3 Pro. По словам экспертов, новинка Apple имеет лучший экран, динамики и "вебку". Не говоря уже о продуктивности. Игровая консоль – Steam Deck OLED. За полтора года существования Steam Deck Valve улучшила ее во многих отношениях. Он легче лежит в руках, но у нее более крупный и яркий 7,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой 90 Гц.

Как сообщал УНИАН, смартфон Nokia назвали одним из лучших изобретений 2023 года. Девайс разрабатывался совместно с инженерами iFixit, поэтому любой пользователь может самостоятельно заменить практически любой сломавшийся компонент.

А главный техноблогер MKBHD назвал 10 лучших смартфонов 2023. В целом, это был хороший год для поклонников серии Google Pixel и Apple iPhone.

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