Также издатель анонсировал новую презентацию предстоящего хоррора Resident Evil Village.

Компания Capcom анонсировала новую трансляцию, посвященную предстоящему хоррору Resident Evil Village. Стрим пройдет в ночь с 15 на 16 апреля в 01:00 по киевскому времени. Также издатель запустил бета-тестирование Re:Verse – мультиплеерной игры во вселенной Resident Evil. Принять участие в тесте могут все желающие.

Об этом компания сообщила в Твиттере.

"Приготовьтесь к следующей презентации Resident Evil Showcase. Посмотрите тизер ниже и присоединяйтесь к открытому бета-тесту Resident Evil Re: Verse, пока ждете", – написали разработчики.

Тизер трансляции Resident Evil Showcase

Присоединиться к бесплатному бета-тестированию Re:Verse можно в Steam или PlayStation Store. Бета пройдет с 8 по 11 апреля.

Напомним, что Re:Verse – это deathmatch на шестерых человек, в котором сойдутся различные персонажи вселенной Resident Evil. Он будет идти в комплекте с Village.

Что на данный момент известно про Resident Evil Village

Resident Evil Village – это восьмая часть знаменитой хоррор-серии от компании Capcom.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части игры. Главный герой, Итан Уинтерс, вместе со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, пытаясь забыть произошедшее в доме семьи Бэйкеров. Но вскоре он встречается с Крисом Редфилдом. Тот убивает Мию, забирает Итана и его дочь с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают, а Итан оказывается в заснеженной деревне, где и развернется основной сюжет Village.

У главного героя будет пистолет и нож, с помощью которого можно не только драться, но и разбивать стекла, чтобы забрать спрятанные предметы.

В игре также будет торговец, у которого можно приобретать оружие и различные припасы.

По сюжету Итан столкнется с Леди Димитреску – женщиной-вампиром, ставшей популярной, после дебютного трейлера.

Resident Evil Village выйдет 7 мая на ПК, PS5, Xbox Series X и консолях предыдущего поколения. Для владельцев PlayStation 5 уже доступна бесплатная демоверсия игры, которая называется Maiden. Кроме того, в американском, японском, европейском и азиатском PS Store пользователи заметили вторую демоверсию Village.

В отличие от Maiden, где практически не было геймплея, во втором демо будет отрывок из игры. Когда именно оно станет доступно для всех – неизвестно.

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Автор: Сергей Коршунов