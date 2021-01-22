Игра выйдет 7 мая на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения.

В ночь с 21 на 22 января компания Capcom провела презентацию Resident Evil Village. Издатель показал новый трейлер игры и назвал дату релиза – восьмая часть хоррора выйдет 7 мая не только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X, но и на PS4 и Xbox One.

Третий трейлер Resident Evil Village

Те, кто купят восьмую часть Resident Evil на консоли прошлого поколения, смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры. Также во время трансляции разработчики поделились подробностями игрового процесса новой части Resident Evil.

Геймплей Resident Evil Village

Подробности геймплея Resident Evil Village

Помимо пистолета у главного героя будет нож. С его помощью можно не только драться, но и разбивать стекла, чтобы забрать спрятанные предметы.

Высокую женщину-вампиршу из предыдущего трейлера зовут Леди Димитреску. У нее есть три дочери со сверхъестественными способностями.

Система инвентаря выполнена в стиле четвертой части Resident Evil.

В игре будет торговец, у которого можно приобретать оружие и различные припасы.

Кроме того, для владельцев PlayStation 5 компания Capcom подготовила специальную демоверсию игры. Она стала доступна для скачивания в PlayStation Store сразу после презентации. УНИАН прошел демо и делится своими впечатлениями.

УНИАН прошел демоверсию Resident Evil Village

Основные действия демоверсии, которая получила название Maiden, разворачиваются в доме Леди Димитреску. Управлять предстоит некой "девушкой", которая просыпается в темнице. Главная задача – найти ключ от входной двери, чтобы сбежать. Из подвала вы попадаете в сам дом, где можно найти несколько записок, которые показывают то, чем занимается Димитреску – она делает из крови вино.

В игре нет показанного в трейлере инвентаря и боевой системы.

Сама демоверсия очень короткая и, честно говоря, скучная. Первое прохождение, где вы будете проверять каждую комнату и каждый ящик, займет около 20 минут. А при повторном прохождении вы не потратите на демо и 5 минут.

Также в демоверсии вы не встретите никаких персонажей или монстров. Только в последние 30 секунд увидите одну из дочерей хозяйки особняка и саму Димитреску.

Графика в игре достойная, хотя некоторые текстуры оставляют желать лучшего. А вот освещение и звук даже близко не дотягивают до того, что сделала студия Bluepoint в ремейке Demon’s Souls. Сказался тот факт, что Capcom решила выпустить игру и на старое поколение консолей.

К сожалению, оценить геймплей по такой демоверсии невозможно – максимум почувствовать атмосферу. Хотя блуждание по безлюдным комнатам вряд ли можно назвать увлекательным занятием.

Анонс Re:Verse – мультиплеерной игры во вселенной Resident Evil

Также на трансляции Capcom представила Re:Verse – это deathmatch на шестерых человек, в котором сойдутся различные персонажи вселенной Resident Evil. Он будет идти в комплекте с Village.

Трейлер Re:Verse

В честь юбилея серии разработчики анонсировали кроссовер с The Divison 2. Со 2 по 15 февраля в игре пройдет мероприятие, в рамках которого можно получить различные предметы из вселенной Resident Evil.

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Автор: Сергей Коршунов