Обладатели расширенных версий Starfield уже могут приступить к игре.

Компания Bethesda открыла ранний доступ к своей новой космической RPG Starfield для всех предзаказавших премиум-издание игры на ПК и консолях Xbox Series.

Оказалось, что в игре не было никакой защиты от взлома, поэтому делюкс-версия, дающая ранний доступ к игре, утекла на торренты прямо в день выхода. И почти за неделю до полноценного релиза для всех, выбравших стандартное издание.

Игроки только начинают свое приключение в мире Starfield, поэтому подробные отзывы об их впечатлениях будут доступны позже. К слову, на Reddit уже есть жалобы первых пользователей, что игра не запускается на Xbox и PC. Другие жалуются на частые вылеты в главное меню. Судя по всему, иногда помогают перезагрузка устройства и ограничение FPS.

На момент написания новости рейтинг Starfield на Metacritic составил 88 баллов из 100 на основе около 50 рецензии. Практически все издания сходятся во мнение, что первая более чем за 25 лет игра от Bethesda по оригинальному IP получилась хорошей "песочницей", довольно типичной для студии. Однако это не та игра, что "определяет поколение", которую ожидали многие.

Полноценный запуск игры состоится 6 сентября. А пока можно взглянуть на первые 39 минут прохождения на ПК.

Starfield — основные подробности

Starfield является первой оригинальной франшизой Bethesda, создателей Skyrim и Fallout 4, за 25 лет. Тодд Говард называет Starfield "проектом нового поколения".

Действие игры разворачивается в XXIV веке. Мы в роли членов организации "Созвездие" будем искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

По жанру, это ролевая игра с элементами экшена. Геймплей включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Игроки смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

Прохождение основной сюжетной линии займет 30-40 часов. Еще более 100 часов – побочные квесты, а количество нужного времени для исследования каждой щели вряд ли поддается учету.

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