Новой большой ролевой игре Bethesda понадобится 125 ГБ SSD – это не рекомендация, а минимальное требование игры.

До релиза долгожданной ролевой игры Starfield осталось всего ничего – он состоится уже 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series. В то же время обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 1 сентября.

По такому случаю Bethesda опубликовала финальные минимальные и рекомендуемые системные требования Starfield, а также поделились точным временем выхода в разных странах.

Какой ПК нужен для запуска Starfield

Минимальные системные требования:

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Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K;

ОЗУ: 16 ГБ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti;

Хранилище: 125 ГБ свободного места;

Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel i5-10600K;

ОЗУ: 16 ГБ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 2080;

Хранилище: 125 ГБ свободного места;

Сеть: широкополосный доступ;

Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.

Что примечательно – при рекомендуемых настройках Starfield также требует широкополосный доступ к Интернету, хотя сетевой режим в игре не заявлен. Разработчики уже удаляли эту строчку со страницы в Steam, но она появилась вновь.

Для тех игроков, которые купили премиум-издание, Bethesda опубликовала время запуска долгожданного проекта по всему миру – с учетом часовых поясов. Как можно заметить, игра стартует в одно и то же время, отличаются только числа.

Журналисты и блоггеры уже несколько недель тестируют Starfield и отзываются о проекте очень лестно. Многие сходятся во мнение, что в тайтле действительно почти нет багов и он почти идеально отполирован.

Напомним, Starfield является первой оригинальной франшизой Bethesda, создателей Skyrim и Fallout 4, за 25 лет. Глава разработки Тодд Говард называет Starfield "проектом нового поколения".

По жанру, это ролевая игра с элементами экшена. Геймплей включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Игроки смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

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