Опробовать новинку и еще две бонусные игры можно будет до 18 января.

До 18 января владельцы консолей Xbox One могут сыграть бесплатно в новый космический симулятор Star Wars: Squadrons, файтинг Dragon Ball FighterZ и платформер Yooka-Laylee.

Как сообщила компания Microsoft, эта акция будет доступна подписчикам сервисов Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

"Для загрузки игры на консоль выберите вкладку "Подписки" в Xbox Store и войдите в личный кабинет, чтобы увидеть коллекцию "Дни бесплатной игры" на Xbox One", – рассказали в Microsoft.

После бесплатного периода пользователи могут приобрести понравившуюся игру по скидкам от 40% до 75%.

Подробней про Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons – это космический симулятор с видом от первого лица. В нем нужно сражаться с соперниками на истребителях и других космических кораблях из франшизы "Звездные войны".

О чем Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ – это аниме-файтинг по мотивам манги Dragon Ball. В игре разрушаемые арены, множество разнообразных бойцов и битвы 3 на 3.

Что такое Yooka-Laylee

Yooka-Laylee – это красочный приключенческий платформер про хамелеона Юка и летучую мышь Лейли. Разработку игры профинансировали на платформе Kickstarter, где всего за несколько недель авторам удалось собрать свыше 2 миллионов фунтов стерлингов.

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Автор: Сергей Коршунов