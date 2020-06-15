Star Wars: Sqadrons выйдет 2 октября (видео)

Разработчики презентовали дебютный трейлер игры.

Новая игра по мотивам «Звездный войн» – Star Wars: Sqadrons выйдет на PS4, Xbox One и ПК уже 2 октября.

Об этом стало известно в пресс-релизе, который раньше времени опубликовал портал IGN.

Кроме того, компания Electronic Arts презентовала дебютный трейлер игры.

Трейлер Star Wars: Sqadrons

В Star Wars: Sqadrons будет одиночная кампания и многопользовательский режим. Игрокам нужно будет управлять космическими истребителями. Сюжет игры расскажет о событиях, начавшихся после фильма «Возвращение джедая». В ПК-версии Star Wars: Sqadrons будет иметь поддержку шлемов виртуальной реальности, а также кроссплей между всеми платформами.

На ПК игра будет доступна в Steam, Epic Games Store и Origin.

Полноценную презентацию геймплея игры компания Electronic Arts проведет 19 июня в 02:00 по киевскому времени.

Напомним, впервые игра Star Wars: Sqadrons была анонсирована 12 июня.

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