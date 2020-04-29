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Релиз Star Wars Episode I: Racer на PS4 перенесли

10:57, 29 апреля 2020
Игры
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Star Wars Episode I: Racer Remaster выйдет на Nintendo Switch 12 мая / gamerant.com

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Aspyr Media.

Перенос релиза коснулся только версии для PS4. На Nintendo Switch игра выйдет в срок – 12 мая.

Что такое Star Wars Episode I: Racer

Star Wars Episode I: Racer – это гоночная аркада по мотивам фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". В игре нужно соревноваться на воздушных болидах. Пользователям будет доступны 25 персонажей, гоночные трассы на 8 планетах и возможность усовершенствовать свои болиды. Переиздание получит обновленное управление, а также совместную игру с разделенным экраном. На консоли Nintendo Switch будет локальный мультиплеер.

Оригинальная игра вышла на ПК и Nintendio 64 в 1999 году.

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