Стример случайно проговорился об этом в эфире.

Слухи о переходе Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 уже неоднократно возникали в Сети. И сейчас поступила очередная порция неподтвержденных сведений на этот счет. Стример под псевдонимом TheWarOwl проговорился, когда именно выйдет масштабное обновление со сменой движка.

Во время прямого эфира блогер сообщил, что ему не терпится изучить инструментарий Source 2 для улучшений собственной карты. И такая возможность якобы появится уже в августе, когда CS:GO получит масштабное обновление.

Затем TheWarOwl спохватился и сказал: "Я не должен был этого говорить". Однако пока непонятно, правду ли сообщил стример. Он не сослался на какие-то источники, поэтому к озвученным срокам релиза обновления стоит отнестись с долей скепсиса.

В теории переход на новый движок должен улучшить визуальную составляющую, физику и впечатления от стрельбы. Однако это лишь предположения – для оценки нужно увидеть хотя бы первый геймплей.

CS:GO перейдет на Source 2: что известно

В марте пользователь под псевдонимом Gabe Follower обнаружил в файлах шутера подробности, которые свидетельствуют о готовящейся смене движка.

На протяжении 2022 года Counter-Strike: Global Offensive не получала значимых обновлений. А в августе игре исполнится 10 лет, так что это хороший повод для масштабного изменения проекта.

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