Украинский писатель-фантаст Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 66 лет

Украинский писатель Сергей Иванов, известный под псевдонимом Гарм Видар, умер в Киеве от осложнений из-за COVID-19. Ему было 66 лет.

Иванов скончался 25 ноября, но об этом только сегодня сообщил портал Zone Chronicles со ссылкой на институт кибернетики им. В. М. Глушкова.

Помимо ряда фантастических повестей, романа "Критическая точка" и рассказа "Типичная внешность" Сергей Иванов также приложил руку к написанию сценария игры S.T.A.L.K.E.R.:Oblivion Lost. Позже игра получила другой подзаголовок – "Тень Чернобыля".

Как отмечал сам автор, он не был штатным сотрудником GSC Game World. Иванов помогал сценаристу игры Алексею Сытянову. Впоследствии некоторые концепции и идеи Иванова вошли в финальную версию игры.

О серии S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl от украинской студии GSC Game World вышел в 2007 году. Игра быстро нашла признание у аудитории и стала культовой.

После студия выпустила приквел S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, а в 2009 — сиквел S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.

Сейчас в разработке находится новая часть игры – S.T.A.L.K.E.R. 2. Дебютный трейлер шутера был показан 23 июля 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase. Вторая часть выйдет на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза игра будет доступна подписчикам сервиса Game Pass.

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Автор: Сергей Коршунов