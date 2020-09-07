S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступен подписчикам Xbox Game Pass / фото stalker2.com
Украинская студия GSC Game World опубликовала новые кадры из предстоящего сиквела легендарного шутера S.T.A.L.K.E.R. На обоих изображениях показано АТП – автотранспортное предприятие. Только первое фото датировано 1985 годом, а второе – существенно позже, вероятней всего после аварии на ЧАЭС.
Соответствующие скриншоты студия GSC Game World презентовала на своей странице в Twitter.
Фанаты в сети уже предположили, что в сиквеле будут перемещения во времени / фото twitter.com/stalker_thegame
АТП после аварии на ЧАЭС / фото twitter.com/stalker_thegame
В первой части S.T.A.L.K.E.R. с подзаголовком Тень Чернобыля уже было показано автотранспортное предприятие. Оно находилось в восточной части Кордона.
АТП на Кордоне в S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля / скриншот
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
О чем S.T.A.L.K.E.R. 2
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- S.T.A.L.K.E.R. 2 – это долгожданный сиквел шутера студии GSC Game World. Действие игры, как и первой части происходи в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан 23 июля 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase.
- В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока
- Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.
- При создании игры разработчики используют захват движений и лиц, а также фотограмметрию. Сама игра работает на движке Unreal Engine.
- Вторая часть украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и на ПК. На релизе игра будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.