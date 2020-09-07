Поклонники первой части узнают в новых кадрах знакомую локацию.

Украинская студия GSC Game World опубликовала новые кадры из предстоящего сиквела легендарного шутера S.T.A.L.K.E.R. На обоих изображениях показано АТП – автотранспортное предприятие. Только первое фото датировано 1985 годом, а второе – существенно позже, вероятней всего после аварии на ЧАЭС.

Соответствующие скриншоты студия GSC Game World презентовала на своей странице в Twitter.

В первой части S.T.A.L.K.E.R. с подзаголовком Тень Чернобыля уже было показано автотранспортное предприятие. Оно находилось в восточной части Кордона.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

О чем S.T.A.L.K.E.R. 2

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S.T.A.L.K.E.R. 2 – это долгожданный сиквел шутера студии GSC Game World. Действие игры, как и первой части происходи в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан 23 июля 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase.

В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока

Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.

При создании игры разработчики используют захват движений и лиц, а также фотограмметрию. Сама игра работает на движке Unreal Engine.

Вторая часть украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и на ПК. На релизе игра будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

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Автор: Сергей Коршунов