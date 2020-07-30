Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальные стикеры для Telegram

На стикерах изображены как известные персонажи первой части, так и самые знаменитые фразы из игры.

Украинская студия GSC Game World, которая работает над сиквелом легендарного шутера S.T.A.L.K.E.R. представила официальные стикеры из игры для мессенджера Telegram.

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Facebook.

На стикерах изображены как известные персонажи первой части, к примеру, торговец Сидорович, так и обыграны известные мемы и самые знаменитые фразы из игры, в частности «Маслину поймал».

Скачать официальные стикеры S.T.A.L.K.E.R. для Telegram можно здесь.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан 23 июля на трансляции Xbox Game Showcase. Сразу после презентации разработчики поделились первыми подробностями сиквела. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.

При создании игры разработчики используют захват движений и лиц, а также фотограмметрию. Сама игра работает на движке Unreal Engine. Вторая часть легендарного украинского шутера про Чернобыльскую зону отчуждения выйдет на Xbox Series X и на ПК. На релизе игра будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

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