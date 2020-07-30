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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальные стикеры для Telegram

13:35, 30 июля 2020
Игры
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S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и ПК / stalker2.com

Украинская студия GSC Game World, которая работает над сиквелом легендарного шутера  S.T.A.L.K.E.R. представила официальные стикеры из игры для мессенджера Telegram.

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Facebook.

На стикерах изображены как известные персонажи первой части, к примеру, торговец Сидорович, так и обыграны известные мемы и самые знаменитые фразы из игры, в частности «Маслину поймал».

Набор стикеров S.T.A.L.K.E.R. / facebook.com/officialstalker

Скачать официальные стикеры S.T.A.L.K.E.R. для Telegram можно здесь.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан 23 июля на трансляции Xbox Game Showcase. Сразу после презентации разработчики поделились первыми подробностями сиквела. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.

При создании игры разработчики используют захват движений и лиц, а также фотограмметрию. Сама игра работает на движке Unreal Engine. Вторая часть легендарного украинского шутера про Чернобыльскую зону отчуждения выйдет на Xbox Series X и на ПК. На релизе игра будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

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