Студия GSC Game World представила четвертый саундтрек предстоящего украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Композиция получила название Zone Dreams.

Новый трек, как и предыдущие, разработчики опубликовали на Youtube-канале студии.

В тексте к ролику на странице игры в Facebook разработчики попытались передать атмосферу игры.

"Зона – место таинственное и изменчивое. Никогда не знаешь, сколько займет путь. Неделя, две, месяц? А главное — вернешься ли живым? Куда заведет дорога? Идешь на Плато, а попал в катакомбы. Шел на Свалку – вышел к лагерю бандитов. А кого на помощь звать? Так и живем. Идешь в никуда и не знаешь, когда вернешься. А если сгинешь... Об этом лучше и не думать. Может, нас и не существует давно – и мы всего лишь тени в грустных снах. Снах Зоны", – написали в GSC Game World.