Студия GSC Game World представила четвертый саундтрек предстоящего украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Композиция получила название Zone Dreams.
Новый трек, как и предыдущие, разработчики опубликовали на Youtube-канале студии.
Саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 – Zone Dreams
В тексте к ролику на странице игры в Facebook разработчики попытались передать атмосферу игры.
"Зона – место таинственное и изменчивое. Никогда не знаешь, сколько займет путь. Неделя, две, месяц? А главное — вернешься ли живым? Куда заведет дорога? Идешь на Плато, а попал в катакомбы. Шел на Свалку – вышел к лагерю бандитов. А кого на помощь звать? Так и живем. Идешь в никуда и не знаешь, когда вернешься. А если сгинешь... Об этом лучше и не думать. Может, нас и не существует давно – и мы всего лишь тени в грустных снах. Снах Зоны", – написали в GSC Game World.
Напомним, что ранее разработчики говорили, что игра не выйдет на PlayStation 5. Ее релиз состоится только на ПК и Xbox Series X/S
Что известно на данный момент про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Действие второй части происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Главным героем выступает сталкер с позывным Скиф.
- В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Во второй части разработчики обещают реализовать масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще геймеров ждут новые мутанты, артефакты и аномалии.
- В день релиза игра будет доступна бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.