Релиз игры состоится только на ПК и Xbox Series X.

После выпуска геймплейного тизера студия GSC Game World подтвердила, что предстоящий шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 5. Релиз игры состоится только на ПК и Xbox Series X/S.

Об этом в Твиттере заявил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Ранее считалось, что второй "Сталкер" выйдет изначально на Series X/S и ПК как временный эксклюзив. А потом его выпустят и на PlayStation 5. Однако теперь стало понятно, что владельцы консоли нового поколения от Sony не получат S.T.A.L.K.E.R. 2.

Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что известно на данный момент про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие второй части происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Главный герой игры – сталкер по прозвищу Скиф.

Во второй части разработчики обещают реализовать масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

В сиквеле будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии.

Вторая часть создается на движке Unreal Engine. Дебютный трейлер игры был показан в июле 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase.

В день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступен бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.

Ориентировочная дата выхода – 2021 год. Однако точную дату релиза разработчики объявят позже.

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Автор: Сергей Коршунов