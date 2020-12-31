В преддверии Нового года разработчики порадовали фанатов новым тизером / фото stalker2.com
После выпуска геймплейного тизера студия GSC Game World подтвердила, что предстоящий шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 5. Релиз игры состоится только на ПК и Xbox Series X/S.
Об этом в Твиттере заявил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.
Сотрудник студии подтвердил, что игра не выйдет на PS5 / скриншот
Ранее считалось, что второй "Сталкер" выйдет изначально на Series X/S и ПК как временный эксклюзив. А потом его выпустят и на PlayStation 5. Однако теперь стало понятно, что владельцы консоли нового поколения от Sony не получат S.T.A.L.K.E.R. 2.
Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2
Что известно на данный момент про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Действие второй части происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Главный герой игры – сталкер по прозвищу Скиф.
- Во второй части разработчики обещают реализовать масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- В сиквеле будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии.
- Вторая часть создается на движке Unreal Engine. Дебютный трейлер игры был показан в июле 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase.
- В день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступен бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.
- Ориентировочная дата выхода – 2021 год. Однако точную дату релиза разработчики объявят позже.