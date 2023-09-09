Пока что неизвестно, отразится ли происшествие на процессе работы над горячо ожидаемым шутером.

Тревожная новость пришла из Чехии. Как сообщает местный игровой портал Vortex, в пражском офисе студии GSC Game World, который на сегодняшний день является штаб-квартирой, произошел пожар в ночь с 7 на 8 сентября.

Предполагается, что причиной возгорания стала неисправность проводки. Огонь повредил один из трех этажей, который занимали авторы STALKER 2. И именно на этом этаже располагались сервера с резервными данными.

К счастью, пострадавших при пожаре нет – все, кто находился в здании, удалось эвакуировать. Ущерб же предварительно оценивается в 1,5 миллиона крон.

Напомним, что часть сотрудников киевской студии GSC передислоцировалась в Прагу после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и продолжала разработку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В то же время некоторые члены команды отправились на фронт.

Пока что неизвестно, отразится ли происшествие на процессе работы над горячо ожидаемым украинским шутером. Подтверждений данного события непосредственно от GSC пока нет. Напомним, что релиз игры не так давно перенесли с 2023 на начало 2024 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основные подробности

Действия новой части серии развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения геймерам предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для PC и Xbox Series X|S.

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