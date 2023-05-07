Развитием серии будет заниматься Bandai Namco Europe.

Когда холдинг Embracer Group в декабре 2019 года приобрел Tarsier Studios возник вопрос, что произойдет с Little Nightmares. Студия разработала две части серии, но права остались у издательства Bandai Namco. Японская компания тогда заявила о намерениях развивать франшизу своими силами. И похоже, третья часть все-таки состоится.

На это намекают вакансии в Bandai Namco, которые появились на Linkedin и Games Jobs Direct. Издательство ищет стажера и продюсера для работы над Little Nightmares. Последний должен "управлять производством продукта от концепции до даты выхода".

Отсюда напрашивается вывод, что Bandai Namco одобрила создание третьей части. Однако будущий хоррор находится на раннем этапе и в ближайшие годы его можно не ждать. Производством занимается Bandai Namco Europe, которая базируется в Лионе. А вот о новом проекте Tarsier Studios пока ничего не известно.

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Little Nightmares — подробнее об игровой серии

Это франшиза псевдотрехмерных платформеров с элементами хорроров. Сюжет в играх серии ведется через окружение и разные события. А геймплей включает головоломки, прятки и преодоление пространственных препятствий.

Первая часть Little Nightmares вышла 28 апреля 2017 года. После нее появились сиквел и мобильное ответвление в жанре головоломки под названием Very Little Nightmares.

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