Пользователи могут посетить сервис и получить экшен Control.

В магазине Epic Games Store продолжается новогодняя акция с ежедневными раздачами игр. Сейчас в сервисе можно бесплатно получить один из самых известных проектов 2019 года — экшен Control. Предложение действует только сегодня, до 18:00 по киевскому времени. Далее начнется раздача "тайной игры" — ее название пока не раскрывается.Читайте такжеВ сеть слили список с играми, которые раздадут в EGS до Нового года – в нем есть много интересного

Ранее в Сеть просочился список с проектами, которые якобы должны были стать бесплатными в рамках новогодней акции в EGS. Однако перечень оказался неточным, ведь ранее в сервисе раздали Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition и Prey. Эти игры не фигурировали в слитых данных, а значит — в дальнейшем ориентироваться на утечку не стоит.

Подробнее о Control

Это смесь экшена, шутера и метроидвании от студии Remedy Entertainment и издательства 505 Games. В игре рассказывается история Джесси Фейден, которая внезапно была назначена директором Федерального Бюро Контроля. Упомянутая организация занимается изучением сверхъестественных явлений, вот только сейчас у нее большие проблемы. Центральный офис ФБК под названием Старейший Дом захватила таинственная сущность. Главной героине предстоит освободить здание, узнать о судьбе прошлого директора и попутно раскрыть еще несколько тайн.

В Control реализованы разнообразные сражения. У Джесси есть пистолет директора, который трансформируется в разное оружие, а также активные способности. Она умеет левитировать, бросаться предметами окружения, создавать из них щит и так далее.

Еще игра способна похвастаться разветвленными уровнями с кучей секретов и запоминающимся визуальным стилем, который выполнен в традициях брутализма.

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