С момента выхода игры прошло менее полугода.

Экшен Final Fantasy 16 лишился антипиратской защиты Denuvo. Square Enix тихо удалила DRM спустя чуть больше пяти месяцев после релиза игры на ПК.

Изменения вступили в силу вместе с выходом обновления 1.03. В патче разработчики исправили ряд технических проблем, включая ошибки локализации и графические баги, но о вырезании Denuvo в описании апдейта не упоминалось. Информацию об исчезновении защиты обнаружили пользователи, отследив изменения на SteamDB. Позже отметку о Denuvo убрали и со страницы игры в Steam.

Практически сразу после обнаружения "пропажи" DRM, в сети появилась и взломанная версия Final Fantasy 16

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Ранее мы рассказывали, что Square Enix проведёт презентацию в честь 15 годовщины NieR. Там могут анонсировать новую игру серии, а саму трансляцию посетят ключевые разработчики серии, включая геймдиректора Ёко Таро.

Кроме того, недавно программист, написавший первую Final Fantasy, впервые за много лет появился на публике. Насир Гебелли рассказал, как так получилось, что он начал работу над игрой, а также о своём главном техническом достижении.

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