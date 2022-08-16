Подробности проекта Weta Workshop пока не разглашаются.

Студия Weta Workshop помогала реализовывать визуальные эффекты в кинотрилогии "Властелин колец" Питера Джексона. В 2014 году она открыла новое подразделение для создания интерактивных развлечений. И теперь компания анонсировала свою первую игру. Это будет проект во вселенной Джона Р. Р. Толкина, с которой студия хорошо знакома.

"Middle-Earth Enterprises лицензировала литературные произведения серии, предоставив Weta Workshop широчайшую творческую лицензию на интерпретацию основной истории книг", — сказано в официальном пресс-релизе.

Издателем игры выступит Private Division, лейбл Take-Two Interactive. Он отвечал за продвижение таких проектов, как The Outer Worlds, Kerbal Space Program и OlliOlli World.

"Мы очень рады сотрудничать с Weta Workshop для издания игры, действие которой происходит в такой необычной и знаменитой вселенной. Интеллектуальная собственность "Властелин колец" выступает домом для стольких замечательных историй, и никто лучше команды Weta Workshop не сможет создать новый отличительный игровой опыт Средиземья", — заявил Майкл Ворош, глава Private Division и главный стратег Take Two.

Какие еще игры во вселенной "Властелина колец" находятся в разработке

The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment и Nacon. Это стелс-приключение, в котором демонстрируется ранее неизвестная глава из жизни Голлума.

The Lord of the Rings: Return to Moria от Free Range Games и North Beach Games. Игра будет симулятором выживания, где пользователи перевоплотятся в гномов и отправятся исследовать тоннели Мории.

Мобильная условно-бесплатная Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth. За создание проекта отвечает Electronic Arts. Она станет традиционной RPG для iOS и Android — с экипировкой, пошаговыми сражениями, прокачкой и прочим.

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