Для этой разработки было задействовано свыше миллиарда пользовательских устройств.

Компания Niantic, выпустившая в 2016 году невероятно вирусную мобильную игру Pokemon GO, использовала данные с камер игроков для обучения моделей искусственного интеллекта. Компания хочет создать самую подробную 3D-карту практически каждого уголка Земли.

Согласно информации в блоге компании, Niantic развивает технологию Visual Positioning System (VPS). В отличие от Global Positioning System (GPS), местонахождение пользователя определяется не со спутников, а с земли. Искусственный интеллект анализирует окружающие объекты и сопоставляет их со своми данными, делая предположение, где сейчас может находиться пользователь. Такую карту называют geospatial (геопространственной).

Для создания своей Large Geospatial Model (LGM) Niantic обучает больше 50 миллионов нейросетей с более чем 150 триллионами параметров на миллионах локаций. Как уже было сказано, данные для обучения собирались с камер игроков Pokemon GO, в 2019 году приложение скачали в миллиардный раз.

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Компания планирует использовать свою LGM для улучшения средств навигации, создав своеобразный ChatGPT, который сможет помогать пользователю ориентироваться на дорогах и в городах, а также будет отвечать на вопросы, связанные с местностью, и давать персонализированные советы. Кроме того, в будущем планируется интеграция с очками дополненной реальности.

Также Niantic поделилась промежуточными результатами своей работы. Компания заявляет, что их модель уже может определить местонахождения человека с точностью до сантиметра в миллионе локаций по всему миру. Создатели отмечают, что в отличие от 3D-карт Google Maps, их модель обучается на снимках, сделанных пешеходами в местах, где не может проехать автомобиль.

Целью развития LGM Niantic называет представление ИИ о мире так, как у человека. К примеру, человек оказался на входе в церковь, он здесь впервые и не знает, как выглядит обратная сторона здания, но он уже видел много церквей в жизни и может примерно представить её вид с другой стороны. Искусственный интеллект пока что так не может, ему не хватает представления о некоторых фундаментальных законах природы, понимания концепта смены погоды и времени суток, а также культурного кода региона, где находится церковь.

Ранее мы рассказывали, что искусственный интеллект научился проходить капчу в 100% случаев.

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