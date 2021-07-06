За пять лет с момента выхода игру скачали 632 миллиона раз.

Компания Niantic заработала на условно-бесплатной AR-игре для смартфонов, Pokémon GO, более $5 миллиардов. В этом году мобильному тайтлу про покемонов исполняется 5 лет.

По данным аналитической компании Sensor Tower, только за первую половину 2021-го доход игры составил $641,6 миллиона. Это на 34% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Больше все Pokémon GO зарабатывает в следующих странах:

США – 36,6% от общего дохода за все время (около $1,9 миллиарда);

Япония – 32% от общего дохода;

Германия – 5,4% от общего дохода.

Интересно. Что в отличие от многих мобильных игр, Pokémon GO больше всего приносят доход пользователи Android-устройств – 52,8%. А владельцы девайсов на базе iOS – 47,2%.

За все пять лет с момента релиза Pokémon GO скачали 632 миллиона раз. Большая часть скачиваний пришлась на Android-смартфоны – 487 миллионов. На долю "айфонов" пришлось только 23% от общего числа загрузок. Первое место по загрузкам занимает США, на втором Бразилия, а на третьем – Индия.

Коротко про Pokémon GO

GO Pokemon GO – это мобильная игра, которая использует AR (технологию дополненной реальности). Игроку нужно найти и поймать как можно больше покемонов. В реальном мире игрок их видит с помощью своего смартфона благодаря технологии дополненной реальности, которая встраивает изображение покемона в картинку с камеры пользователя. Таким образом игроку нужно искать покемонов на улицах, в парках, возле фонтанов и в других местах своего населенного пункта.

Pokemon GO вышла в 2016 году и моментально получила огромную популярность. Только за два месяца после релиза скачать Pokemon GO смогли более 100 миллионов раз.

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Автор: Сергей Коршунов